舊金山全新康復中心 專門治療患嚴重精神病露宿者（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山政府與私人醫療機構合作設立康復中心,為患有嚴重精神病、不能自理的無家可歸者,提供全面的治療。

全新的Crestwood康復中心設於舊金山St. Mary’s醫院,有54張病床,專門治療患有嚴重精神病、不能自己照顧自己日常基本生活的人士。

雖然病人不可以自由出入,可是這裡有明亮和美麗的環境,每名病人都有自己的空間,又有專業醫療人員提供全面的服務,協助病人康復,可以過獨立的生活。

DeAnn Robinson是舊金山居民,她曾經染上毒癮,又受到精神問題的折磨,她尋求不同的治療,最終戒除毒癮,現在在這個康復中心擔任職員發展總監。

Robinson說:”許多人在這裡會得到很好的照顧,有機會康復,就像我一樣,這是很有可能的,當你如此低落,又有許多的煩惱,長期處於恐慌之中,你無家可歸、飢餓,問題多到難以承受,你可以到這裡來,我們會照顧你,直到你可以照顧自己。”

這個康復中心是舊金山公共衛生局與Digital Health醫療機構,以及UCSF合作的成果,目前舊金山總醫院設有這類康復中心,現在加上這個新的中心,康復病床數目將會增加一倍。

設立康復中心是為了配合Conservatorship計劃,由法官決定一名無家可歸者是否需要接受強制的康復治療。

市長Mark Farrell表示,設立康復中心是已故市長李孟賢的心願。

市長Farrell說:”我們加倍提供病床數目給這些人是很重要的,不單止是為我們的居民和遊客著想,最重要是為病人本身著想。”

預計舊金山公共衛生局每年將付出500萬元經營這個康復中心,中心將於下星期一開始接收病人。

