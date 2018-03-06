舊金山全新康復中心 專門治療患嚴重精神病露宿者（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山政府與私人醫療機構合作設立康復中心，為患有嚴重精神病、不能自理的無家可歸者，提供全面的治療。

全新的Crestwood康復中心設於舊金山St. Mary’s醫院，有54張病床，專門治療患有嚴重精神病、不能自己照顧自己日常基本生活的人士。

雖然病人不可以自由出入，可是這裡有明亮和美麗的環境，每名病人都有自己的空間，又有專業醫療人員提供全面的服務，協助病人康復，可以過獨立的生活。

DeAnn Robinson是舊金山居民，她曾經染上毒癮，又受到精神問題的折磨，她尋求不同的治療，最終戒除毒癮，現在在這個康復中心擔任職員發展總監。

Robinson說：”許多人在這裡會得到很好的照顧，有機會康復，就像我一樣，這是很有可能的，當你如此低落，又有許多的煩惱，長期處於恐慌之中，你無家可歸、飢餓，問題多到難以承受，你可以到這裡來，我們會照顧你，直到你可以照顧自己。”

這個康復中心是舊金山公共衛生局與Digital Health醫療機構，以及UCSF合作的成果，目前舊金山總醫院設有這類康復中心，現在加上這個新的中心，康復病床數目將會增加一倍。

設立康復中心是為了配合Conservatorship計劃，由法官決定一名無家可歸者是否需要接受強制的康復治療。

市長Mark Farrell表示，設立康復中心是已故市長李孟賢的心願。

市長Farrell說：”我們加倍提供病床數目給這些人是很重要的，不單止是為我們的居民和遊客著想，最重要是為病人本身著想。”

預計舊金山公共衛生局每年將付出500萬元經營這個康復中心，中心將於下星期一開始接收病人。

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