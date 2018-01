Mark Leno正式參選舊金山市長 邱信福朱嘉文不參選（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

距離舊金山市長補選的截止報名日期還有一天,被外界形容為大熱門的前州參議員Mark Leno,週一正式遞交文件參選市長,不過兩位華裔官員邱信福及朱嘉文,亦同時宣布不會參選。

曾擔任州參議員及州眾議員的Mark Leno,在眾多支持者的陪同下,週一早上去到選務處,遞交參選市長的申請,正式成為6月5日市長補選的候選人之一。

Leno說:”如果我當選市長,我會帶來大轉變。”

Leno的從政經驗豐富,在1998年至2002年間擔任舊金山市參事,並代表舊金山在州府服務14年,Leno表示,興建更多可負擔房屋及處理無家可歸者,是他的首要議題。

Leno說:”未來十年,我們要興建及翻新至少5萬個可負擔房屋單位及勞工階層房屋,讓超過10萬人受惠。”

此外,早前宣布參選市長的華裔社工李愛晨(Ellen Lee Zhou),亦已獲當局確認候選人的身分,她週一亦在支持者的陪同下,去到市府遞交資料。

李愛晨說:”我們的社區代表週一來到這裏,不是我李愛晨一個去參選市長,我是代表11區,代表社區去參選市長,令他們的生活更好過。”

李愛晨表示,自己是”三無人士”,無錢、無從政經驗、無政治背景,今次參選是由市民推舉出來,目的是希望讓華裔居民知道,參與投票及社區事務的重要性,不要等到法例推行才後悔,娛樂用大麻就是好例子。

今次市長選舉選情激烈,暫時已經有26人表態參選,至於外界盛傳會加入戰團的州眾議員邱信福及舊金山估值官朱嘉文發聲明宣布不會參選,二人感謝鼓勵,並支持他們參選的人。

邱信福表示,在州府的工作,包括保護移民、房屋問題等仍未完結,因此會集中在州府的工作,同時亦要花時間照顧兩歲的兒子。

而朱嘉文指,會繼續在估值官的崗位上服務市民,相信會對市民的貢獻更大。

