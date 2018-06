舊金山市長補選仍未有結果 布里德續領先里諾

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

加州初選結束將近一星期,不過舊金山市長補選仍未有結果,截至週一下午4時,市參議會主席布里(London Breed)繼續領先。

根據選務處最新的點票結果,週二一共多點了9,000多票,布里德得到106,536票,佔整體的50.38%,而里諾(Mark Leno)得到104,935票,得票率是49.62%。

雙方相差1601票,與週日1,580票的差距相約。

選務處指,仍有超過17,000張選票未點算,其中14,000張是臨時選票。

另外,6月的選舉過後,進步派市參事將主導舊金山市參議會,已故市長李孟賢生前最後任命的一位市參事,代表第八區的Jeff Sheehy在補選中落敗,得票率約三成,當選的是被視為進步派市立大學董事會主席Rafael Mandelman,他的得票率達六成。

隨著Mandelman當選,進步派市參事人數增加至6人。

