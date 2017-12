By

舊金山市長李孟賢於週二凌晨突然逝世,死訊已獲市長辦公室證實,終年65歲。

舊金山市府發表聲明指,市長李孟賢於週二凌晨1時11分,在舊金山Zuckerberg總醫院逝世,市府週二下半旗致哀。

市府聲明指,李孟賢遺下妻子Anita,與兩個女兒Brianna和Tania,他逝世時,親戚、朋友與同事都在身旁。

但市府聲明並未公佈李孟賢逝世原因,近期市府亦未透露任何相關病情。

按照市府憲章,舊金山市參議會主席London Breed成為舊金山代理市長,即日生效。

