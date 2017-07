By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山民選官員得到薪金調整,當中市長李孟賢年薪增加24,000元,加至326,527元。

市長李孟賢薪金的增幅7.9%,比一般市府職員的3%加薪幅度高出超過一倍,在這次的調整下,李孟賢的薪金已經超過警察局長Bill Scott的323,076元。

市府職員的加薪幅度是由職員和市府商討制定,而舊金山民選官員的薪金,則是通過公務員委員會制定,而制定的方式是參考灣區5個縣相同職位的平均薪金,這5個縣是Alameda、Contra Costa、Marin、San Mateo和Santa Clara。

由於這5個縣沒有縣長,市長李孟賢的薪金因此是根據這5個縣的城市行政官的平均薪金來制定。

