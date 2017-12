李孟賢任內舊金山就業增加 堅信庇護城市政策（視頻）

By

李孟賢,Edwin M Lee,大家都稱他Ed Lee,他的鬍子是他的標誌,1952年出生於西雅圖,父母親是上世紀30年代來自廣東台山的移民。

他於1978年從柏克萊加大法學畢業,在亞洲法律聯誼會擔任10年的民權律師,為之後的從政之路打下厚實基礎。

1989年,李孟賢進入舊金山市政府工作,2005年,時任市長紐森任命李孟賢為行政官,是民選官員以外的最高職務。

2011年1月,紐森市長任期未滿出任加州副州長,舊金山市議會勉強通過李孟賢出任臨時市長,條件是李孟賢不出馬競選市長。

已故華埠最具影響力人物白蘭認為,如果李孟賢不選,再過50年舊金山很難出現華裔市長。

獲得白蘭及前市長威利布朗的支持,Run Ed Run 的競選活動啟動,2011年11月,李孟賢高票贏得市長選舉,成為舊金山首位民選華裔市長。

他的當選,華人社區當然功不可沒。

李孟賢說:”逛華埠總是給我一種溫暖的感覺,因為就是一個充滿活力的社區,我可以花整天的時間在這裏,在茶餐廳裡吃麵包,但我也希望其他人也能夠享受這個社區。”

李孟賢任內表現出傑出的領導才能,在他任內平衡了財政赤字,吸引多家高科技公司進駐舊金山,在他任內,舊金山就業機會每年增加25,000個職位。

不過在他任內,舊金山房屋需求也出現前所未有的危機,房價幾乎高出兩倍,也因此李孟賢大力支持興建可負擔房屋,但還是有人批評他與大公司勾結。

在交通方面,他鼓吹少開車,多增加公車及自行車線,不過科技公司的通勤巴士出現在市區,也為人詬病。

在他任內,舊金山推動提高最低工資到2019年每小時15元,在處理無家可歸者問題,讓退伍軍人及長期流浪漢住在永久性住房單位。

此外,李孟賢也是舊金山”庇護城市”的政策支持者,在發生漁人碼頭槍擊事件後,李孟賢對庇護城市仍堅持信念。

不過,李孟賢在市長任內也非一帆風順,2016年有人發起罷免李孟賢行動,理由是舊金山警察局醜聞及執法不供,還有給科技公司稅務優惠,以及日益增多的無家可歸者問題產生的社會矛盾。

雖然罷免沒有成功,不過就在李孟賢過世的一星期前,由於他支持娛樂大麻的政策立場與部分華裔產生衝突,一群反大麻的華裔醞釀罷免李孟賢。

儘管李孟賢被歸類為自由派市長,但他隨和的態度始終獲得好評,熱愛棒球的他喜歡戴棒球帽,三不五十愛說笑話,他那鬍子標誌相信將永遠讓人難忘。

