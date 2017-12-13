李孟賢任內舊金山就業增加 堅信庇護城市政策（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

李孟賢，Edwin M Lee，大家都稱他Ed Lee，他的鬍子是他的標誌，1952年出生於西雅圖，父母親是上世紀30年代來自廣東台山的移民。

他於1978年從柏克萊加大法學畢業，在亞洲法律聯誼會擔任10年的民權律師，為之後的從政之路打下厚實基礎。

1989年，李孟賢進入舊金山市政府工作，2005年，時任市長紐森任命李孟賢為行政官，是民選官員以外的最高職務。

2011年1月，紐森市長任期未滿出任加州副州長，舊金山市議會勉強通過李孟賢出任臨時市長，條件是李孟賢不出馬競選市長。

已故華埠最具影響力人物白蘭認為，如果李孟賢不選，再過50年舊金山很難出現華裔市長。

獲得白蘭及前市長威利布朗的支持，Run Ed Run 的競選活動啟動，2011年11月，李孟賢高票贏得市長選舉，成為舊金山首位民選華裔市長。

他的當選，華人社區當然功不可沒。

李孟賢說：”逛華埠總是給我一種溫暖的感覺，因為就是一個充滿活力的社區，我可以花整天的時間在這裏，在茶餐廳裡吃麵包，但我也希望其他人也能夠享受這個社區。”

李孟賢任內表現出傑出的領導才能，在他任內平衡了財政赤字，吸引多家高科技公司進駐舊金山，在他任內，舊金山就業機會每年增加25,000個職位。

不過在他任內，舊金山房屋需求也出現前所未有的危機，房價幾乎高出兩倍，也因此李孟賢大力支持興建可負擔房屋，但還是有人批評他與大公司勾結。

在交通方面，他鼓吹少開車，多增加公車及自行車線，不過科技公司的通勤巴士出現在市區，也為人詬病。

在他任內，舊金山推動提高最低工資到2019年每小時15元，在處理無家可歸者問題，讓退伍軍人及長期流浪漢住在永久性住房單位。

此外，李孟賢也是舊金山”庇護城市”的政策支持者，在發生漁人碼頭槍擊事件後，李孟賢對庇護城市仍堅持信念。

不過，李孟賢在市長任內也非一帆風順，2016年有人發起罷免李孟賢行動，理由是舊金山警察局醜聞及執法不供，還有給科技公司稅務優惠，以及日益增多的無家可歸者問題產生的社會矛盾。

雖然罷免沒有成功，不過就在李孟賢過世的一星期前，由於他支持娛樂大麻的政策立場與部分華裔產生衝突，一群反大麻的華裔醞釀罷免李孟賢。

儘管李孟賢被歸類為自由派市長，但他隨和的態度始終獲得好評，熱愛棒球的他喜歡戴棒球帽，三不五十愛說笑話，他那鬍子標誌相信將永遠讓人難忘。

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