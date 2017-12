法醫證實李孟賢死於心臟病發 生前患血壓性心臟病

By

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山法醫官證實李孟賢死於心臟病發,法醫官報告亦顯示,李孟賢有心臟方面的疾病。

心臟方面的疾病通常不明顯,提醒民眾心臟病是全美頭號殺手,每40秒就有一人死於心臟病。

Marin心血管中心的Arun Raghupathy醫生,展示了健康血管的模型,血液可以從中順暢流過,而右邊是可能導致心臟病發的血管模型。

Raghupathy醫生說:”當問題變得嚴重的時候,我們將它定為冠狀動脈疾病,或是冠狀動脈狹窄,所以流入心臟的血液受到限制。”

法醫官透露,李孟賢有心臟方面的疾病,包括高血壓性心臟病(hypertensive heart disease),伴隨心臟肥大(cardiomegaly)。

Raghupathy醫生說:”心臟肥大意味著較大的心臟或是增厚的心肌,如果心肌長期暴露在高血壓之下,這些肌肉組織就會增厚,會變得很厚,以致於心臟自身的運作效率受損,或者心臟可能面臨衰竭的危險。”

醫生說,心電圖或是超聲波可以顯示患者心臟肥大的情況,有些症狀會是早期徵兆。

Raghupathy醫生說:”症狀包括呼吸困難、鍛鍊困難、胸口不舒服、有患者會頭暈。”

但不是所有人都有這些症狀。

Raghupathy醫生說:”這是一個無聲的過程,但是高血壓是心肌增厚的首要原因,所以知道你的血壓,並作常規檢測是第一步。”

導致心臟病的致病因素包括高血壓、高膽固醇、過重、吸煙及缺乏鍛鍊等。

幾乎一半的美國人都有至少一種以上的致病因素,但好消息是,你可以轉變生活習慣,或是改變飲食來減少致病因素。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。