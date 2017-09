By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山又再有亞裔人士無端被人襲擊,這次發生在Market街以南地區。

案發地點是Stevenson街夾6街,警方表示週四清晨4點半左右,39歲亞裔男事主在現場找尋他的單車時,突然有人用一根鐵棒擊打事主的臉。

事主對警方說,與歹徒素未謀面,不知道為何被打。

歹徒是一名20多歲非洲裔男子,他並沒有搶劫男事主,目前仍然在逃。

舊金山灣景區和Portola區最近也發生連串亞裔被襲擊的案件,警方已經拘捕疑犯。

