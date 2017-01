By

【KTSF 嚴劍容報導】

大家有沒有試過從圖書館借書後,忘記歸還而面對罰款呢?

現在有好消息,為了鼓勵民眾歸還逾期物品,舊金山市立圖書館正在實施免罰款計劃,由即日起至2月14號,只要民眾歸還過期書籍、CD、DVD等,無論逾期多久,一律免罰款。

舊金山圖書館指出,歸還逾期圖書資料,將幫助增加圖書館的借閲率,並減少更換費用,在上次2009年實施免罰款計畫期間,舊金山市立圖書館收到3萬多件逾期物品,免除了5萬5千元的罰款,讓數千名讀者重新回到圖書館。

