By

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山市府律師向兩間網的公司Uber及Lyft發出傳票,要求兩間公司遞交司機及公司營運的資料。

週一發出的傳票,要求兩間總部設在舊金山的網的公司,遞交有關旗下司機的駕駛習慣、過往的交通違規紀錄、司機的薪金、收費價格和服務殘障人士的情況等資料。

舊金山市府律師Dennis Herrera指,發出傳票的目的為了調查Uber及Lyft有否依法營運。

Uber及Lyft分別發出聲明,沒有回應會否按傳票要求遞交有關資料,只表示願意與政府改善現時市內的交通擠塞問題。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。