舊金山市府提民事訴訟 告Equifax沒保護加州民眾個資安全

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山週二對Equifax早前被黑客入侵,導致大量個人資料外洩正式提出訴訟。

週二早上,舊金山市府律師在舊金山高等法院,代表加州居民向Equifax提出民事訴訟。

市府律師Dennis Herrera指出,Equifax公司罔顧1500萬加州人的個人資料安全,舊金山成為全美第一個城市對Equifax提出訴訟。

市府律師在訴狀中表示,Equifax無執行和維護合理的保安程序,當數據洩露發生後,無立即通知用戶,給受影響的加州民眾發出通知後,又沒有提供完整、簡單明暸的信息。

該訴訟要求Equifax賠償今年9月7日之前,購買Equifax信用監測服務的加州消費者,以及就每項違例支付2,500元罰款。

訴訟又要求法庭頒布法令,要求Equifax為其高度敏感的資料執行和維護合適的保安程序,他還講到未來數年,加州人需要面對身份被盜的危險。

Equifax表示,訴訟在進行中,拒絕發表評論。

Equifax在9月7日公佈其系統遭到黑侵,洩露1.43億美國消費者的個人資料,週二早上Equifax行政總裁Richard Smith突然宣布退休。

