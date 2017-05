舊金山非牟利機構籌款一億 解決露宿者問題

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山非牟利機構Tipping Point宣布,會籌款一億元並與市府合作,全數投入解決市內無家可歸者問題,目標是5年內將長期露宿的殘障人士減半。

非牟利機構Tipping Point指,暫時已經籌得6千萬,計劃中的一億元,將會為露宿者興建新的房屋單位,及協助他們重過正常生活,包括提供臨時收容所、醫療及社工服務等,並資助市內一些協助精神病患者及問題青年等計劃,務求市民不成為露宿者等。

公私營的合作其實已經開始,舊金山市長李孟賢週一參觀南Market區Mission街一間全新的無家可歸者支援中心,市府斥資約378萬,當中有超過60萬由Tipping Point 支付,總共提供79個床位及各種梳洗設備,並有醫生及醫護人員駐守,專為一些有有濫藥的露宿者提供所需的服務,中心將於未來數星期開幕。

這次是市府與民營機構合作應付露宿者問題上歷來金額最大的項目,主要協助一些露宿超過一年,以及在短期內多次露宿、有精神問題及有殘障的人士,市衛生局估計市內大約有2,000名這類的露宿者。

衛生局指,人數雖然不算多,但這些人常常會用到很多市府服務,包括是911緊急服務及急症室,粗略估計納稅人每年要為每一名露宿者支付約8萬元這類的費用,因此衛生局指幫助這些露宿者,實際上亦為市府節省開支。

