舊金山Polk Gulch區週一早上發生天然氣洩漏事件,有14人感不適需要送院治療。

大平洋煤電公司(PG&E)週一早上10時20分接獲舉報,指Polk街1000號路段有天然氣洩漏。

PG&E員工到場後,在早上10時48分關閉天然氣輸送,以進行所需的維修。

PG&E稱,事件源於有承建商施工時毀壞該處一條兩吋闊的天然氣管。

需要送院的14名傷者中,全部沒有生命危險,另外有兩人在現場敷藥後已自行離開。

事發後,舊金山Muni公車需要改道行駛。

