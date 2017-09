By

舊金山消防局一名分局主管週日早上到火場撲火後,返回消防局時突然休克,搶救後不治。

死者是分局主管Terry Smerdel,他在一號分局當值時,凌晨時份從火場返回消防局後,被同僚發現他在辦公室休克,同僚立即對其搶救,不過返魂乏術。

Smerdel於1991年10月15日開始在舊金山消防局任職,於今年1月獲派駐9號分局,他曾參與多項救火工作,曾長年駐守17號分局。

舊金山消防局長Joanne Hayes-White稱,Smerdel是舊金山消防局的要員,深得同僚愛戴,舊金山消防局上下同仁將會非常懷念他。

