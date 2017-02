舊金山自來水下月起會混合少量地下水（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

從下個月開始,舊金山的自來水不再只是來自Sierra雪山的天然純淨水,而是會混合少量經過過濾的地下水,再提供給市民飲用。

舊金山水利局將從三月一日開始,在城市西邊的水井抽取400英尺以下地下水,過濾消毒後會與Hetch Hetchy水庫的水混合,作為自來水分批在四年內提供給市內大約六成民眾。

這些用戶分佈在城市西邊,Pacific Heights、Nob Hill、Glen Park以及Bernal Heights。

水利局表示,混合的地下水不會超過15%,民眾不會明顯感覺到水有甚麽不同。而水利局的六個地下水井位於城市西邊的Lake Merced與金門公園之間,抽取的地下水會輸送到日落區水庫以及位於中部的Sutro水庫,經過混合後再輸送給用戶。

水利局計劃到今年底每天可抽取100萬加侖地下水,而四年後每天可抽取400萬加侖地下水,佔城市自來水供應量的7%。不過舊金山水利局經過混合的自來水不會供應給市外的其它地區。

舊金山自1930年代開始一直都是用Sierra山區Hetch Hetchy水庫的純淨天然水源供應自來水,但因加州過去五年連續乾旱,水利局認為有必要引進額外水源。而另一個原因,就是萬一發生大地震等這類的緊急事故,Hetch Hetchy的供水如果受到影響,可以用地下水應急。

