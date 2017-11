舊金山延後商議監管法例 料元旦日未能出售娛樂用大麻（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山娛樂用大麻法例原定在週二的市參議會上進行一讀,不過由於多名市參事認為這項法例仍需更多時間研究,因此推遲兩個星期再議,與此同時,大批華裔市民到場,希望市參議會能收緊娛樂用大麻的規管。

週二的市參議會上,各名市參事熱烈討論娛樂用大麻法例,並遞交至少5項的修訂案,包括是如何確保本地工人受惠於大麻業等。

市參事Malia Cohen於是提出將一讀表決押後至兩星期後的11月28日,讓各市參事有更多時間去仔細研究法例。

草擬這次大麻法例的市參事Jeff Sheehy起初表示不同意,他更提出修訂案,建議明年元旦起,市內所有大麻藥店兼賣娛樂用大麻,不過在其他市參事的極力反對下,Sheehy最終撤回修訂案,議會最後通過兩星期後再表決。

Sheehy說:”現在是土地利用的問題,及新的大麻店應在哪裏開,你現在仍可買大麻,明年元旦都買到,但就像今天一樣,市民是經黑市購買。”

隨著市參議會未能就大麻法例進行一讀表決,亦意味著舊金山於明年元旦未能出售娛樂用大麻,市府律師指,法例需經一讀及二讀還要市長簽名,如果一切順利,最快將於1月5日實施。

近百名來自不同社區的華裔市民,週二亦在市府門外舉行集會,促請市府更嚴厲規管大麻。

居民代表吳慧瑜說:”如果今天他們容許大麻店開在我們每一個社區,我們是會抗爭到底,因為為了我們的健康,安全,為了我們的下一代。”

集會過後,一班示威者手持標語,一邊叫口號,繞著市府行了一圈,讓所有人都知道他們的訴求。

居民代表梁嘉慧說:”不要只是一面倒說64號提案通過了,我們就要立即立法,為什麼其他城市可以不接受,舊金山一定要接受呢?到底舊金山有多少人需要用大麻?”

示威者要求在托兒所及學校1,000呎範圍內不准開大麻店,並在市內各區就大麻店的數量設上限,他們亦要求市府禁止在公共巴士上賣大麻廣告。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。