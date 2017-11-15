舊金山延後商議監管法例 料元旦日未能出售娛樂用大麻（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山娛樂用大麻法例原定在週二的市參議會上進行一讀，不過由於多名市參事認為這項法例仍需更多時間研究，因此推遲兩個星期再議，與此同時，大批華裔市民到場，希望市參議會能收緊娛樂用大麻的規管。

週二的市參議會上，各名市參事熱烈討論娛樂用大麻法例，並遞交至少5項的修訂案，包括是如何確保本地工人受惠於大麻業等。

市參事Malia Cohen於是提出將一讀表決押後至兩星期後的11月28日，讓各市參事有更多時間去仔細研究法例。

草擬這次大麻法例的市參事Jeff Sheehy起初表示不同意，他更提出修訂案，建議明年元旦起，市內所有大麻藥店兼賣娛樂用大麻，不過在其他市參事的極力反對下，Sheehy最終撤回修訂案，議會最後通過兩星期後再表決。

Sheehy說：”現在是土地利用的問題，及新的大麻店應在哪裏開，你現在仍可買大麻，明年元旦都買到，但就像今天一樣，市民是經黑市購買。”

隨著市參議會未能就大麻法例進行一讀表決，亦意味著舊金山於明年元旦未能出售娛樂用大麻，市府律師指，法例需經一讀及二讀還要市長簽名，如果一切順利，最快將於1月5日實施。

近百名來自不同社區的華裔市民，週二亦在市府門外舉行集會，促請市府更嚴厲規管大麻。

居民代表吳慧瑜說：”如果今天他們容許大麻店開在我們每一個社區，我們是會抗爭到底，因為為了我們的健康，安全，為了我們的下一代。”

集會過後，一班示威者手持標語，一邊叫口號，繞著市府行了一圈，讓所有人都知道他們的訴求。

居民代表梁嘉慧說：”不要只是一面倒說64號提案通過了，我們就要立即立法，為什麼其他城市可以不接受，舊金山一定要接受呢？到底舊金山有多少人需要用大麻？”

示威者要求在托兒所及學校1,000呎範圍內不准開大麻店，並在市內各區就大麻店的數量設上限，他們亦要求市府禁止在公共巴士上賣大麻廣告。

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