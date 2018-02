舊金山地檢處採取新措施打擊汽車盜竊案（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山去年發生超過3萬起汽車盜竊案,地檢處希望採取新措施在今年能夠把這類案件減少兩成。

舊金山去年發生的超過3萬起汽車盜竊案中,只有大約500起案件,也就是少過2%的案件有人被逮捕,被捕的嫌犯有八成被成功起訴。

地撿官George Gascon表示,有5% 的人做下一半的案件,因此必須致力於偵破涉案的不法組織。

Gascon說:”本市汽車爆竊問題,主要是有組織罪行,我指的是犯罪小組快捷的做案,爆竊多部汽車,他們經常用偷來的車,或裝上偷來的車牌,以便快速逃離。”

舊金山的汽車盜竊案也主要集中在旅遊區,旅客的汽車遭到爆竊,也會影響每年有2,500萬旅客前來舊金山消費的旅遊業。

舊金山旅遊組織公開副總裁Cassandra Costello說:”你來遊玩但車子被爆竊,你或許不會想再來,或告訴親友不要來,我們不能讓這個危機,傷害支撐8萬份工作、本地7.5億稅收的旅遊業。”

地檢處將展開三項措施,先是設立一個特別專線和網站,讓民眾舉報汽車盜竊案,電話是(415) 553-7337。

這條線的電話將在不久後,有能夠說中文的人接聽,網站是http://sfdistrictattorney.org/auto-burglary-tipline



地檢處也將成立專案小組研究犯罪資料,並展開調查,另外就是要鼓勵民眾登記他們的閉路電視保安監控系統。

舊金山有無數的住家和商店外裝有閉路電視,但只有約300戶有向執法單位登記,要是有人報警的話,調查人員能夠知道附近是否有閉路電視,可能拍到作案人,以便調查。

民眾可以上地檢處網站,登記自己的閉路電視保安系統的資料。

