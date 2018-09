By

【KTSF】

全球氣候行動峰會(Global Climate Action Summit)將於週三起一連3日在舊金山召開,全球多個國家及地區都會派代表出席,前副總統高爾讚揚加州州長布朗。

前副總統高爾週二發表演說,感謝布朗簽署再生能源法,要求加州的電力公司在2045年前,完全使用可再生來源發電。

自從特朗普去年宣布美國退出《巴黎協定》後 ,加州成為美國的環保主力,而週三開始的這個環保峰會,旨在讓來自世界各地的民選官員和非政府組織領袖齊聚,對各國政府施加壓力,推出更多節能措施。

高爾說:”我們需要讓全球經濟去碳,成為人類文明的中心原則,為了及時預防氣候危機,避免災難性後果。”

