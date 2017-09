俄羅斯駐舊金山領事館冒黑煙 被指違反愛惜空氣日條例

By

【KTSF 黃恩光報導】

俄羅斯駐舊金山總領事館9月1日突然冒出大量黑煙,驚動消防局,針對領事館當天焚燒垃圾違反了愛惜空氣條例,灣區空氣質素管理局週二向領事館發出告票。

9月1日週五中午時分,俄羅斯駐舊金山總領事館冒出大量黑煙,消防局接報趕到現場,結果被領館裡面的人拒絕入內。

消防局發言人表示,黑煙是從領館的煙囪冒出,當天天氣異常炎熱,是愛惜空氣日,舊金山經歷破紀錄的106度高溫。

灣區空氣質素管理局表示,領事館當天冒出的煙黑而且濃,是焚燒垃圾或不知名物件時產生的黑煙。

由於俄羅斯駐舊金山總領館已經關閉,空氣質素管理局表示,已把告票郵寄到領事館,希望這份文件能到達相關的部門。

美俄關係緊張,上月底美國下令俄羅斯關閉舊金山總領事館,以及位於首都華盛頓和紐約的兩處外交建築物。

