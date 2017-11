By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山交通局董事會一致通過,禁止在市內所有公車車站以及交通局物業上賣大麻廣告。

交通局董事會週二一致通過新政策,將大麻與酒精、香煙及槍械看齊,禁止在公車及車站等上刊登包括大麻、大麻店、大麻產品及與大麻相關服務的廣告。

不少反對娛樂用大麻的華裔居民一直提倡這項政策,而舊金山市長李孟賢亦於上星期促請交通局立例,禁止在市內公車系統賣大麻廣告。

李孟賢並發聲明表示,在公共交通系統禁賣大麻廣告是正確的,能防止未成年人士在不知不覺間受到影響,以免參與可能有損他們成長的行為。

交通局董事會指出,通過這項政策,是因為向18歲以下人士展示大麻廣告實屬違法,而市內每一天都有很多兒童及青少年乘搭公車,這項新政策將於6個月後再檢討。

