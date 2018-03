舊金山北岸區樓宇四級大火 消防局續查起火原因

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠旁邊的北岸區一座3層高樓宇週六晚發生四級大火,樓宇被燒通頂,消防部指沒有傷亡報告,不過最底層的4間商戶損失慘重,消防部及樓宇檢查局週日在現場繼續調查。

事發時整座樓宇陷入火海,火勢非常猛烈,大火及濃煙不斷湧出,連在海灣大橋的另一邊都可以見到濃煙,樓宇被燒通頂,週日仍有消防員在現場調查。

消防部指,在週六晚大約7時半接到報告指,在北岸區Union街659號一座樓宇發生火警,在半小時內,火警由二級迅速升為四級。

消防局局長指,消防員在接到通知後,並在6分鐘內開始在樓宇的內部救火,局方總共派出140名消防員及40部消防車救火。

局方發言人指,樓宇一共有3層樓高,底層有4間商戶,2樓及3樓一共有27個散房單位。

不過在2014年,同一座樓宇亦發生過火警,因此這27個單位至今仍未有人居住,局方指 火警中無人受傷。

在確認過大廈無人後,消防部指他們開始採取積極的救火行動,利用多條消防喉在外向內射水灌救,大約兩小時後消防員控制火勢。

局方指,雖然火警並沒有蔓延至旁邊的大廈,但火場旁邊一座樓宇,Columbus街575號,可能因為救火所用的水而被逼撤離家園。

截至週日早上,協助災民的紅十字會表示,他們正為8名災民提供基本的生活需要。

火警的起因仍在調查當中,樓宇檢查局週日檢查樓宇結構是否安全,市府經濟及勞工發展局週一會與受影響的商戶見面,看看如何幫到他們。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。