舊金山市參議會選出Mark Farrell出任代理市長

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山市參議會週二晚7點多,以大比數通過由舊金山市參事Mark Farrell取代目前的代理市長London Breed,在6月選出新市長之前暫行代理市長職務,Farrell隨即宣誓就職。

週二晚的舊金山代理市長投票通過後,溫和派市參事Farrell於即時宣誓就職,典禮並未對媒體開放,只限家屬出席,之後Farrell在市長室外向媒體發表講話。

Farrell說:”我感謝我市參議會的同事,相信我能勝任市長,我我帶著驕傲及人性上任,我最關心的是舊金山能繼續運作,我會說我會成為每位舊金山居民的市長,我的目標及工作就是代表所有人,不論膚色、種族、宗教,我會代表市民及城市,這就是未來6個月我的工作。”

在Farrell獲選為市長後,令很多非洲裔市民非常不滿,他們一度在市參議會上鼓譟,並衝上會議廳前,要縣警介入維持秩序。

這項職務是因為前舊金山市長李孟賢辭世出現的空缺,李孟賢去世後,由舊金山市參議會主席Breed兼任代理市長職務,而Breed也將參選6月的市長補選,為避免利益衝突,週二市參議會針對重新任命代理市長進行討論,有不少市民到場表達意見。

發起本次市參議會投票選代理市長的市參事佩斯金認為,Breed同時兼任市參議會主席,會衝擊”三權分立”。

市參議會週二晚以大比數7票對2票投票通過由Farrell取代Breed,但隨後日落區的市參事湯凱蒂轉呔,改為支持Breed,投票結果又修正為6票對3票,但不影響投票結果。

Farrell辭去市參事職務,並將以市長身分委任其市參事席位的繼任人。

不過Farrell早前已經表示,因家庭理由以及避免利益衝突,不會競爭6月市長選舉。

特別市長補選將在6月舉行,共8名候選人角逐。

