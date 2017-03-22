舊金山擬禁參與建圍牆公司競標市府合約（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

特朗普總統在美墨邊境興建圍牆的計劃，受到灣區城市大力反擊，舊金山市參事盧凱莉（Hillary Ronen）提出立法禁止市府跟涉及建造邊境圍牆的公司合作。

國防部上星期公開邊境圍牆設計招標條件，規定圍牆要有30呎高，面向美國這邊要融入當地景觀。

根據East Bay Express報導指，灣區有20多家公司向當局表示有意參與計劃，其中一間是位於舊金山的T.Y. Lin International公司。

該公司曾主導設計海灣大橋東翼，有市參事要該公司作出選擇。

盧凱莉說：”我們今天告訴該公司，繼續建橋而不是建牆，這項提案是要超越象徵式的示威，要表明有意跟舊金山做生意的公司，我們預期他們秉承基本的仁慈原則、支持人權，這些公司作出選擇：建牆或跟舊金山合作。”

奧克蘭市議員Abel Guillen說：”我們確保一個仙納稅人的錢，都不會用來支付這個圍牆，這圍牆不代表我們價值，作為前衛城市和社區，與其建築或倒錢落沙坑，倒不如建立健保保障人民安全。”

他們亦批評圍牆浪費金錢，對保障國家安全毫無作用，希望公司發展對社區有利的東西，例如公路和樓宇。

有關提案在舊金山將會在下個月於市參事會提出，東灣柏克萊市是全國第一個城市通過類似法例，禁止市府批出合同給予任何有參與、幫助興建、設計或資助邊境圍牆的公司，奧克蘭市也正討論通過有關法例。

美墨邊境圍牆的成本預料達100多億元，特朗普日前提出新一年度的預算案，估計今明兩年美國會撥款41億元興建。

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