舊金山擬禁參與建圍牆公司競標市府合約（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

特朗普總統在美墨邊境興建圍牆的計劃,受到灣區城市大力反擊,舊金山市參事盧凱莉(Hillary Ronen)提出立法禁止市府跟涉及建造邊境圍牆的公司合作。

國防部上星期公開邊境圍牆設計招標條件,規定圍牆要有30呎高,面向美國這邊要融入當地景觀。

根據East Bay Express報導指,灣區有20多家公司向當局表示有意參與計劃,其中一間是位於舊金山的T.Y. Lin International公司。

該公司曾主導設計海灣大橋東翼,有市參事要該公司作出選擇。

盧凱莉說:”我們今天告訴該公司,繼續建橋而不是建牆,這項提案是要超越象徵式的示威,要表明有意跟舊金山做生意的公司,我們預期他們秉承基本的仁慈原則、支持人權,這些公司作出選擇:建牆或跟舊金山合作。”

奧克蘭市議員Abel Guillen說:”我們確保一個仙納稅人的錢,都不會用來支付這個圍牆,這圍牆不代表我們價值,作為前衛城市和社區,與其建築或倒錢落沙坑,倒不如建立健保保障人民安全。”

他們亦批評圍牆浪費金錢,對保障國家安全毫無作用,希望公司發展對社區有利的東西,例如公路和樓宇。

有關提案在舊金山將會在下個月於市參事會提出,東灣柏克萊市是全國第一個城市通過類似法例,禁止市府批出合同給予任何有參與、幫助興建、設計或資助邊境圍牆的公司,奧克蘭市也正討論通過有關法例。

美墨邊境圍牆的成本預料達100多億元,特朗普日前提出新一年度的預算案,估計今明兩年美國會撥款41億元興建。

