舊金山通過娛樂用大麻法案 與學校距離縮短至600呎

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市參議會週二再次就娛樂用大麻的立法進行一讀表決,結果以10票對1票通過,接下來還將由市參議會完成二讀,並交給市長正式簽署成為法例,預料最快會在明年1月5號生效。

法案最受矚目,也是最受爭議的焦點,就是將大麻店與學校之間的距離限制,從1,000呎縮段為600呎,這意味著未來大麻店可以開在距離學校區更近的地方,週二在市參議會開會討論之前,支持和反對的兩批人群在市府門外分別舉行集會。

過百名華裔居民手持著標語,在市府門外集會,希望趕在市參議會進行一讀表決前,再一次表達他們的意見。

集會發起人之一王運(Wendy Wong)說:”我們希望今日最後一擊,希望一讀時將,所有那麼多個月的爭取要有所回響。”

集會人士的主要訴求有兩個,第一是希望學校與大麻店之間,最少要相隔1,000呎;第二,將學校的定義由只包括小學及中學,擴大至學前教育及幼稚園。

舊金山社區資源中心杜麗莎說:”我們有11個市參事,有一些是聽不到我們的聲音,只盲目幫大麻商,一定要開這種店舖,這是不對的,我們都是交稅的,不是嗎?如果他們亂開,我們的將來會怎樣?他們根本沒有尊重我們的社區。”

示威者一邊叫口號,一邊圍繞市府走一圈,再進入市府大樓參加會議。

與此同時,近百名大麻藥店經營者以及大麻生產商,在市府對開舉行集會。

有大麻藥店店主指,大麻店的存在,除了是打擊黑市大麻市場外,更是減低兒童接觸到大麻的機會。

大麻藥店店主Nina Parks說:”我們將大麻放入實體店賣,移走街上的黑市買賣,不再在街角進行買賣,比起隨處交易,現在將大麻放入一個受管制的環境,為什麼會不安全呢?”

他們表示,支持市參議會盡快通過一個能夠協助少數族裔及女性進入大麻行業的法例。

