舊金山通過禁售皮草衣物 創全美大城市先河（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參議會週二一讀通過禁止出售皮草衣物,成為全國第一個大城市通過相關議案。

議案禁止舊金山的零售店在網上和實體店出售皮草衣服和製品;在網上訂購的皮草衫,不能寄去舊金山地址。

初次違例者,將會以每件皮草每日罰500元,禁令預料在明年1月生效,皮革製品、羊毛製品或二手衫則不受影響。

提出議案的市參事湯凱蒂表示,每年有5,000萬隻動物被殺害去製成衣服,她說必須停止這種做法。

報導指舊金山目前有大約50間出售皮草的零售店,聯合廣場商店組織的代表就擔心,議案可能會令商店造成每年大約4,000幾萬元損失,又說顧客只會轉去其他城市買皮草,有動物權益組織就支持議案。

目前全國只有舊金山、東灣柏克萊市,和南加州West Hollywood通過了禁售皮草令。

