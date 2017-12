By

【KTSF】

南加州山火繼續蔓延,6個主要火場面積合共已超過159,000英畝,迫使19萬居民疏散,近500幢建築被燒毀。

夜間的風勢雖然沒預測強,但乾熱的Santa Ana焚風,風速仍達颶風程度。

有氣象學家預測,這種乾熱的強風將持續到週日,最高時速可達55英哩,大風在山谷地區時速更可達88英哩。

當局派出至少5,700名消防人員在場撲救,當局已疏散19萬居民,並要求未直接被大火影響的居民,隨時做好撤離準備。

聖地牙哥縣週四亦起了新火頭,Lilac山火面積目前已超過4,000英畝,大火導致3名居民及兩名消防員受傷。

而面積最大的Thomas山火,已焚燒超過13萬英畝,受控面積為一成。

