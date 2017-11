San Carlos兩小學女生報稱被非禮 課後教學助理被捕

By

中半島San Carlos市一間小學,有課後活動教學助理被指不當觸摸兩名女童,涉案的一名19歲越華裔青年已被捕。

疑犯Hoang Tran居住在Emerald Hills,當局於9月對他展開調查,就讀Brittan Acres小學的一名6歲女童報稱,被任職課後活動教學助理的Tran不當觸摸。

事件曝光後,校方已立即勒令Tran停職,他也沒有再返回小學任職。

而在調查期間,一名7歲女童也報稱,在學期初被Tran不當觸摸,至週一早上11時左右,Tran正式被拘捕。

當局仍在調查案件,任何人如能對案件提供消息,請與San Carlos市警局聯絡,電話:(650) 363-4050,或電郵往:jrmyers@smcgov.org,匿名舉報熱線:(800) 547-2700。

