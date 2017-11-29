San Carlos兩小學女生報稱被非禮 課後教學助理被捕

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中半島San Carlos市一間小學，有課後活動教學助理被指不當觸摸兩名女童，涉案的一名19歲越華裔青年已被捕。

疑犯Hoang Tran居住在Emerald Hills，當局於9月對他展開調查，就讀Brittan Acres小學的一名6歲女童報稱，被任職課後活動教學助理的Tran不當觸摸。

事件曝光後，校方已立即勒令Tran停職，他也沒有再返回小學任職。

而在調查期間，一名7歲女童也報稱，在學期初被Tran不當觸摸，至週一早上11時左右，Tran正式被拘捕。

當局仍在調查案件，任何人如能對案件提供消息，請與San Carlos市警局聯絡，電話：(650) 363-4050，或電郵往：jrmyers@smcgov.org，匿名舉報熱線：(800) 547-2700。

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