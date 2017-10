By

中半島San Bruno市警方週三拘捕兩名來自南加州的華裔婦人,她們懷疑涉及賣淫活動被捕。

警方表示,被捕人士分別是40歲婦人Xifeng Yu,來自San Gabriel市,以及48歲婦人Shu Bo Zhang,來自Monterey Park,二人簽字後獲釋。

警方於週三傍晚6時在Commodore Drive 800號路段一幢住屋採取臥底執法行動,該幢住屋懷疑是妓院,涉及賣淫勾當,警方是接獲市民的投訴,而到上址調查。

臥底警員在現場發現有賣淫活動進行中,並拘捕兩名涉嫌賣淫的華裔婦人。

