男子星巴克外持刀企圖打劫 兩受害人反抗無損失

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中半島San Bruno市一間星巴克咖啡店（Starbucks）外週日凌晨發生企圖打劫案，一名男子涉嫌持刀打劫兩名受害人，結果事敗逃走，最終被捕。
警方於凌晨3時56分接獲舉報，案發地點位於El Camino Real 1212號的星巴克外，22歲疑犯Jose Rodriguez-Perez被指持利刀，向坐在店外的兩名人士索取現金，兩人見狀拒絕聽從，疑犯最後落荒逃走。
警員接報後，在不遠處發現疑犯，他手上還持有企圖打劫時所用的利刀，他涉嫌解犯打劫和襲擊罪被捕。
經調查後發現，疑犯早於2月17日涉嫌藏有利刀和安非他命藥曾經被警方拘捕。
任何人如能對本案提供消息，請聯絡San Bruno市警方，電話：(650) 616-7100，或電郵往sbpdtipline@sanbruno.ca.gov.。
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