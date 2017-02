男子星巴克外持刀企圖打劫 兩受害人反抗無損失

By

中半島San Bruno市一間星巴克咖啡店(Starbucks)外週日凌晨發生企圖打劫案,一名男子涉嫌持刀打劫兩名受害人,結果事敗逃走,最終被捕。

警方於凌晨3時56分接獲舉報,案發地點位於El Camino Real 1212號的星巴克外,22歲疑犯Jose Rodriguez-Perez被指持利刀,向坐在店外的兩名人士索取現金,兩人見狀拒絕聽從,疑犯最後落荒逃走。

警員接報後,在不遠處發現疑犯,他手上還持有企圖打劫時所用的利刀,他涉嫌解犯打劫和襲擊罪被捕。

經調查後發現,疑犯早於2月17日涉嫌藏有利刀和安非他命藥曾經被警方拘捕。

任何人如能對本案提供消息,請聯絡San Bruno市警方,電話:(650) 616-7100,或電郵往sbpdtipline@sanbruno.ca.gov.。

