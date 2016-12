By

中半島San Bruno市週一下午發生車禍,一名29歲女路人被車撞倒,送院搶救後延至週三不治,涉案司機在車禍後不顧而去。

事發於下午5時33分,地點在San Bruno大街夾Cherry大街。

女路人當時在San Bruno大街橫過馬路,期間被一輛中型SUV多功能車撞倒,司機撞車後不顧而去,女路人重傷危殆,送院搶救兩天後不治。

調查員已掌握多條線索,包括在現場拍攝到的一些片段,任何人如能對車禍提供消息,請致電San Bruno市警方,電話:(650) 616-7100。

