380號公路於中半島San Bruno市路段,週日晚深夜發生槍擊案,導致380公路西行線El Camino Real路段,早前一度關閉約4小時。

加州公路巡警(CHP)表示,週日晚深夜11點10分,警方接報指有幾部汽車在該路段遭到槍擊,警員到達現場後,發現一部載有3人的車,司機中槍後被送往舊金山總醫院救治,警方稱暫時無生命危險。

警方亦在現場發現另一部遭槍擊的車,車內乘客並未受傷,該案件警方仍然調查中,目前該路段已經重開。

