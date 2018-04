By

【KTSF】

中半島San Bruno市警方拘捕兩名懷疑從事人口走私與賣淫活動的疑犯。

警方表示,上週日午夜時分,接到一名女子報案求助,稱自己需要從他人手中逃脫。

警員到達Herman街與Huntington大道交界附近時發現,報案的女子是未成年人,她聲稱自己被一男一女帶到該區域,並準備與另一人會面,進行賣淫活動。

警員確認女事主為人口走私受害者,並根據線索,在附近拘捕兩名疑犯,他們均為20多歲的沙加緬度居民。

警方呼籲有線索的民眾報警協助調查。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。