By

【KTSF】

中半島San Bruno警方追查一宗失蹤人口案時,週四早上在一幢民宅發現一具已肢解的屍體,警方已拘捕一名懷疑涉案的人士。

警方於早上10時51分到達位於Pacific Heights大道300路段的一幢民宅,發現一些人體殘肢。

警方仍在調查殘肢是否屬於該名失蹤人士,當局尚未公布其身分。

警方已把案件定為兇殺案,並拘捕50歲San Bruno市男子David Stubblefield。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡San Bruno市警方,電話:(650) 616-7100,或電郵往sbpdtipline@sanbruno.ca.gov

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。