中半島San Bruno市的380公路路段,在剛過去的週六發生一宗致命交通意外,事件中有一人死亡,一人嚴重受傷。

根據加州公路巡警的消息,事發於週六晚上8時50分左右,地點位於380公路El Camino Real出口的位置,一輛寶馬四門汽車意外翻側。

事故導致該路段一度封閉長達4小時,直至週日凌晨1時左右才重開。

駕駛涉事汽車的司機當場死亡,另有一人傷勢嚴重,被送舊金山總醫院救治,車禍仍在調查中。

