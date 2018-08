By

在San Mateo縣營運77條線路的SamTrans公車,即將在下個月推出手機應用程式,方便民眾購買車票。

SamTrans的手機應用程式將會向成人、兒童,以及合資格購買折扣票人士,例如長者和殘障人士提供通過信用卡或儲蓄卡購買單程票和日票的功能。

此外,程式內還會提供SamTrans系統和該區其他公共交通系統實時的出發和到達時間信息。

在程式推出後,當局也會在短期內推出在程式內購買Colma捷運站停車票的功能。

該手機應用程式將會在9月4日開始供民眾下載,並同時支持iPhone和Android系統手機。

