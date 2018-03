By

為了減少廢氣的排放,聖馬刁縣(San Mateo)運輸局董事將從明年開始,用電動巴士取代一些柴油巴士。

當局將先購買10輛由中半島Burlingame市的Proterra公司製造的電動巴士,新巴士將取代2003年的柴油巴士,這些巴士是服務中半島SamTrans 302輛巴士中最老舊的。

新的電動巴士長40英尺,最多能載56名乘客,巴士中也將裝有USB插座,並設有方便殘障人士上下車的設備。

這10輛新巴士耗資920萬,估計明年初投入服務。

