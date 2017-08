By

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島聖馬刁(San Mateo)縣公車局(SamTrans)宣布新增一條公車路線399,服務凌晨和深夜要去機場的乘客,而且這個星期完全免費。

399號公車首發站是在Mission街與Wellington街交界,然後經由Daly City捷運站、Serramonte 購物中心等5個車站 ,最後抵達舊金山國際機場,服務時間從凌晨1點到清晨5點。

399巴士路線計劃先試行一年,如果乘客反應踴躍,則會繼續實行,否則可能會取消。

為吸引乘客,SamTrans這個星期免費讓乘客試搭這條新巴士路線。

