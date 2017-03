三星推新旗艦手機Galaxy S8 望重拾消費者信心

By

南韓三星公司(Samsung)週三正式發布新手機Galaxy S8,為Note 7手機發生電池過熱導致起火的大規模回收後,三星推出的首個旗艦手機。

Galaxy S8的屏幕較上一代Galaxy S7更大,而且佩備了語音助理Bixby,與蘋果的Siri和谷歌的助理一較高下,電池容量沒有增大,早前Note 7發生的起火事故,正是電池的設計和製造有誤所致。

Galaxy S8將會推出兩個大小型號,兩款面積都較上一代大,而且配備圓角屏幕,並移走了回到起始處的按鍵。

Galaxy S8的顯示屏直徑是5.8吋,較上一代的5.1吋大,S8 Plus的顯示屏是6.2吋,較S7 Edge的5.5吋大,寬度則大致一樣,方便用戶可繼續單手使用。

前置鏡頭的解像度由5 megapixel增至8 megapixel,後置鏡頭維持在12 megapixel。

在美國,Galaxy S8將於週四開始接受預訂,預料4月21日付運,價格尚未公布。

