三星Note 7手機因起火風險召回後 或重推市場發售

早前因為電池過熱而爆炸,觸發大規模回修的三星Galaxy Note 7手機,有可能會重推市場發售。

三星表示,正考慮將這批手機翻新後,重新推出市場發售,但要先與監管當局諮詢,同時會視乎個別市場的需求而定,暫時也沒有推出時間表,也未知會在哪一個國家發售。

早前有數十部Galaxy Note 7手機因為電池過熱,導致爆炸起火,之後三星為受影響用戶更換手機,結果問題依舊,觸發三星出在全球召回Galaxy Note 7手機,導致營利虧損53億美元。

三星之後對手機進行詳細檢查,發現電池的設計和製作都有嚴重錯失,這意味三星只要更換有問題的電池,Galaxy Note 7手機應可安全使用。

另外,三星亦預料於本週在紐約舉行新品發布會,推出新的旗艦電話Galaxy S8。

