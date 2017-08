By

【KTSF】

三星週三發布新一代的Note 8手機。

新的Note 8手機擁有6.3吋無邊屏幕,配備後置雙攝像鏡頭,有指紋、面孔和瞳孔辨識功能,還有快速無線充電。

上一年三星的Note 7的電池充電爆炸事件,令到消費者對三星手機信心大減,三星花了超過50億美元回收問題手機。

三星表示,Note 8 經過內部測試,以及第三方非常嚴格的安全測試,確保Note 8的電池對消費者安全,新的Note 8手機將會在9月15日發售。

