By

【KTSF 林佩樺報導】

韓國手機公司三星(Samsung)在起火爆炸事件後,首次推出新手機,希望藉此業績翻身。

三星旗艦手機Galaxy Note 7去年上市不久,就出現多宗起火爆炸事故,公司不得不停產停售,經歷有史以來最嚴重的危機,損失超過50億美元。

三星發表Galaxy A 2017系列,是IP68認證,能防沙和防水,打低價競爭策略,售價從379歐元起,將於1月底在俄羅斯上市。

另外,根據路透社報導,三星最快於本月就會公開Note 7起火燃燒的正式調查結果。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。