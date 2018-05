三星關中國廠房 300多員工被辭退

By

【i-CABLE】

中國內地除了各地有勞工爭取待遇外,在勞動節前夕,三星在中國內地開設的唯一一間通訊設備廠房廠房亦要關閉,300多名員工被遣散。有數據顯示,外資企業在中國內地的工業投資正加速撤離。

三星在深圳的通訊設備生產廠房,月初開始已逐步辭退300多名員工,到現在已停止運作,有在入面工作超過10年的清潔人員指,原本數百名員工和部份生產儀器,已經在4月陸續撤離,現在只是剩餘數十名員工,包括在宿舍寄宿的外判工人,最遲5月尾離開,但有部份外判工人不太滿意離開安排。

這間由2002年成立的三星電子通訊公司,是三星集團在大陸唯一一間生產通訊設備的廠房。自兩年前中國內地出現限韓令後,三星產品的市場率就開始被國產牌子取代,加上成本不斷上漲,有中國內地媒體報道,生產線會移至東南亞國家。

好像三星這樣外資企業廠房關閉,是否個別事件呢?一直以外資企業主導的蘇州,自2013年,外資企業的工業投資創出1,200億元人民幣歷史高峰後,就逐年下降,到去年已累積跌了30%。

至今年1、2月份,蘇州總體的工業投資,就只剩下99億元人民幣,比去年同期大跌了超過了五成。

這些數據,跟過去數年多間大型外資企業從蘇州撤離中國相當脗合,至於蘇州和深圳相似的地方,就是過去5年工業投資佔比下降期間,地產投資就逐年上升。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。