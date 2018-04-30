三星關中國廠房 300多員工被辭退

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中國內地除了各地有勞工爭取待遇外，在勞動節前夕，三星在中國內地開設的唯一一間通訊設備廠房廠房亦要關閉，300多名員工被遣散。有數據顯示，外資企業在中國內地的工業投資正加速撤離。

三星在深圳的通訊設備生產廠房，月初開始已逐步辭退300多名員工，到現在已停止運作，有在入面工作超過10年的清潔人員指，原本數百名員工和部份生產儀器，已經在4月陸續撤離，現在只是剩餘數十名員工，包括在宿舍寄宿的外判工人，最遲5月尾離開，但有部份外判工人不太滿意離開安排。

這間由2002年成立的三星電子通訊公司，是三星集團在大陸唯一一間生產通訊設備的廠房。自兩年前中國內地出現限韓令後，三星產品的市場率就開始被國產牌子取代，加上成本不斷上漲，有中國內地媒體報道，生產線會移至東南亞國家。

好像三星這樣外資企業廠房關閉，是否個別事件呢？一直以外資企業主導的蘇州，自2013年，外資企業的工業投資創出1,200億元人民幣歷史高峰後，就逐年下降，到去年已累積跌了30%。

至今年1、2月份，蘇州總體的工業投資，就只剩下99億元人民幣，比去年同期大跌了超過了五成。

這些數據，跟過去數年多間大型外資企業從蘇州撤離中國相當脗合，至於蘇州和深圳相似的地方，就是過去5年工業投資佔比下降期間，地產投資就逐年上升。

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