南韓三星(Samsung)去年推出的Note 7 手機,因為充電時著火而要全球回收,事隔不夠一年後,三星宣布將會在下個月發布新一代的Note 8智能手機。

三星表示,他們將會在下個月發佈最新的Galaxy Note 8手機,新手機將會視乎那個國家,在9月至10月期間開始正式發售,希望可以搶佔先機。

三星的競爭對手Apple蘋果預計會在9月發佈新一代的iPhone手機。

