【KTSF 游瑋珊報導】

三星人工智能系統Bixby未能如期在美國跟新機款Galaxy S8一併推出。

三星上月底公開Galaxy S8手機時,一併介紹智能助手Bixby,Bixby的聲控功能類似蘋果Siri和Google Assistant,如今未能趕及隨手機在4月21日在美國上市。

三星並未解釋原因,業界分析認為,三星汲取去年Note 7電池問題,最終引發全面回收和停產的經驗,寧願延遲,也不冒險倉促推出新功能。

