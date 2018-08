By

東岸4個州有17人因為感染沙門氏菌而生病,其中在紐約州有一人死亡。

聯邦疾控中心表示,病人表示曾經吃過kosher雞肉,也有人表示吃過Empire牌子的kosher雞肉。

當局表示,在兩個生產生雞肉的地點,發現導致人染病的沙門氏菌,不過疾控中心強調,並不是叫人不吃kosher雞肉,而是在處理生雞肉時要特別小心。

疾控中心表示,雞肉必須要完全煮熟,而生雞肉可能含有細菌,會污染處理食物的範圍,令人感染細菌。

防止食物中毒的最好方法,是處理生肉之前和之後徹底洗手,仔細清洗灶頭和廚房用具,分開載生肉和熟食的器皿。

當局不建議用水洗生肉,因為接觸過生肉的水,可以污染其他食物和用具。

感染沙門氏菌的症狀是腹瀉、發燒和肚痛,症狀可持續4到7日。

一般人自己會痊癒,可是症狀嚴重的話,就需要入院治療。

