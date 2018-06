切片西瓜蜜瓜疑染沙門氏菌 全美60人染病（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

受沙門氏菌污染的切片西瓜、蜜瓜和哈密瓜,導致全國有60人生病,有問題的切片水果產品,回收已擴大至全國23個州,其中包括加州。

聯邦食品及藥物管理局(FDA),以及美國疾控中心(CDC)聯手調查今次事件,並呼籲消費者不要食用受到污染的切片西瓜、蜜瓜、哈密瓜,以及包含這些切片水果的沙拉。

Caito Foods公司自願回收有問題的水果沙拉,該公司表示,產品用有蓋的透明膠盒盛載,有份銷售的商店包括Kroger、Costco、Walmart、Walgreens、Sprouts、Trader Joe’s和Whole Foods等,中部幾個州分總共有60人感染沙門氏菌而生病,加州暫時沒有病例。

查詢出售受污染切片水果的店舖資料,請點擊此處。

查詢詳情,請點擊聯邦食品及藥物管理局網站

