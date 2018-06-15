切片西瓜蜜瓜疑染沙門氏菌 全美60人染病（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

受沙門氏菌污染的切片西瓜、蜜瓜和哈密瓜，導致全國有60人生病，有問題的切片水果產品，回收已擴大至全國23個州，其中包括加州。

聯邦食品及藥物管理局（FDA），以及美國疾控中心（CDC）聯手調查今次事件，並呼籲消費者不要食用受到污染的切片西瓜、蜜瓜、哈密瓜，以及包含這些切片水果的沙拉。

Caito Foods公司自願回收有問題的水果沙拉，該公司表示，產品用有蓋的透明膠盒盛載，有份銷售的商店包括Kroger、Costco、Walmart、Walgreens、Sprouts、Trader Joe’s和Whole Foods等，中部幾個州分總共有60人感染沙門氏菌而生病，加州暫時沒有病例。

查詢出售受污染切片水果的店舖資料，請點擊此處。

查詢詳情，請點擊聯邦食品及藥物管理局網站

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。