加州銷售稅下調0.25% 灣區部分地區將上漲（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

大家買東西時,是否留意到稅率有變化呢?自今年起,灣區各地銷售稅全部下調。

不知道大家平時出去買東西,會不會看看收據上的銷售稅呢?大家可能發現,灣區各地目前的銷售稅比去年低,實際上,不僅是灣區,整個加州的銷售稅都一起降低0.25%,原因是有一項提案過期。

2012年,加州選民投票通過30號提案《學校與地方公共安全法》,規定從2013年到2016年,全加州各地多徵0.25%的銷售稅,用來資助學校以及各地公共安全設施與管理,這個為期3年的徵稅計劃,於去年年底到期,所以今年起,加州各地的銷售稅都下降0.25%。

加州物稅局提醒民眾,買東西的時候要看清楚收據,如果發現商家還按照去年的稅率來收稅的話,就可以向政府舉報,違例的商家可能面臨罰款,營業許可證亦可能會被吊銷。

雖然如此,灣區一些地方的銷售稅還有可能上漲,原因是去年11月選舉期間,選民投票通過了一些地方加稅提案,例如南灣Santa Clara縣去年通過了B提案,將在今年4月1號起多徵0.50%的銷售稅,以資助交通項目以及基礎建設,這個提案為期30年,將在2037年屆滿,亦即是說,即使目前銷售稅已經降了0.25%,但4月起,Santa Clara縣內市區銷售稅都將變得比目前更高。

因為通過了地方提案而將要承擔比目前更高銷售稅的地方,還有東灣Martinez、Pleasant Hill、中半島East Palo Alto等地。

