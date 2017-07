灣區房地產價格火熱 更多人轉到北灣Sonoma縣置業

By

【KTSF 郭柟報導】

灣區房地產價格火熱,東灣幾個主要城市在今年上半年都出現增長,而近年來,也有更多的灣區民眾選擇在北灣的Sonoma縣買房子。

根據東灣房地產經紀協會統計的數據顯示,今年上半年,奧克蘭房地產價格和去年同時期相比增加16%,中位價格是78萬元,佛利蒙市(Fremont)則增加8%,突破100萬,而Concord市也增加5%。

而近年來,也有更多人到北灣購置豪宅,Healdsburg市一棟豪宅,佔地50英畝,除了無止盡的泳池之外,放眼瞭望是一片片的葡萄園和橡樹,豪宅內的小木屋改裝成健身房,還有練習高爾夫球的草地和孩童喜歡的樹屋。

房子則是6,000平方英尺,裡頭有大廚房、酒庫、3個睡房、4個半洗手間和超大衣櫃,價格是1,590萬。

地產商Justin Fichelson指出,隔鄰的Napa縣一直以來都有上百萬的豪宅,但是個過去5年來,有更多千萬元以上的豪宅出現在Sonoma縣。

地產商表示,這主要是因為有更多矽谷一族到這裡買房子,而他們的年紀也比以前來得年輕。

在2012年,Sonoma縣的中位房價是約32萬,今年已經幾乎翻倍,達到超過62萬元。

過去一年最多高價賣出的房子是在Sonoma市和Santa Rosa市。

Santa Rosa市一棟佔地44英畝的房子,有泳池、葡萄園、7個睡房、6個洗手間,還有一個可以養30頭駿馬的馬厩,甚至有一個私人的湖,價格是3,500萬。

地產商Doug Swanson表示,過去5到10年之間,並沒有建很多新房子,所以市場上的房子並不多,100萬並不能買到什麼。

Swanson說,八成的買家是來自Sonoma縣以外,當中有半數是灣區居民,一些人是因為這裡的房價比舊金山便宜而來,也有人是因為要投資而買第二棟房子。

地產商表示,房價目前還沒有緩和或下跌的跡象。

