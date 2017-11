蘋果iPhone X開賣 果粉徹夜輪候購買

By

【KTSF 崔凱橋報導】

週五是全球觸目,蘋果十週年紀念版手機iPhone X公開發售的日子,不少人徹夜排隊等候購買。

位於舊金山聯合廣場的蘋果旗艦店,天還未光已經大排長龍,他們徹夜等候搶先購買蘋果十週年紀念版手機iPhone X。

第一名來排隊的顧客表示 ,從星期日開始排隊,等了100個小時,而排在前段的顧客都表示,週四中午已經來到,認為等待是值得的。

到了早上8時正式發售的一刻,現場起哄。

雖然iPhone X的售價高達999美元起,是蘋果歷來最昂貴的智能手機,但仍擋不住果粉們的急切心情。

有果粉說非常興奮,就好像聖誕節拿到新禮物一樣。

店內不少顧客拿到新手機後,立刻現場設定臉部識辨功能。

iPhone X的新電話功能,除了是主打的臉部識辨功能外,另一個新功能是動態表情符號Animoji,用戶只要按下錄影按鈕後,對著鏡頭移動頭部或造出表情,動態表情就會紀錄用戶的動作和對話,發送給其他用戶。

除此以外,iPhone X取消Home鍵,並擁有5.8吋超級Retina HD無邊全屏幕,體積比上月發售的iPhone 8 plus較小一點和輕一點。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。