【KTSF】

上週有牛肉生產商宣布回收超過132,000磅碎牛肉,原因是牛肉可能受到大腸桿菌污染,農業部週一表示,全國各地的連鎖超市Safeway、Target和Sam’s Club,都可能有發售該批牛肉。

要回收的牛肉是在6月21日生產,包裝和運送到全國分銷,產品包括3磅裝、10磅和20磅裝,以Our Certified、Excel Sterling Silver、Certified和Fire River Farms等品牌出售,最佳使用日期是7月11日。

這次的大腸桿菌爆發已經導致一人死亡和17人染病。

